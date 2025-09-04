- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 136
- Время на прочтение
- 1 мин
Верховная Рада возобновила трансляцию своих заседаний
Решение о возобновлении онлайн-трансляций заседаний возвращает прозрачность в работу парламента.
Верховная Рада Украины 4 сентября приняла проект постановления о возобновлении онлайн-трансляции своих пленарных заседаний.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За проект постановления №13719 о возобновлении онлайн-трансляций пленарных заседаний парламента проголосовали 266 народных избранников.
«После почти 4-х лет „Рада“ возобновила свою трансляцию заседаний Парламента. Но восстановить именно сегодня трансляцию отказались. Поэтому „Рада“ заработает только с середины сентября…» — говорится в заявлении Железняка.
Добавим, что согласно постановлению, прямые трансляции открытых пленарных заседаний парламента осуществляет телеканал «Рада».
Постановление также отменяет часовой запрет после окончания пленарного заседания на новости из Рады, который существовал с начала военного положения.
Напомним, в конце июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что решение о прекращении онлайн-трансляций заседаний парламента приняли сами депутаты в начале полномасштабной войны из соображений безопасности. Сделали это на основании официального постановления. Стефанчук отмечал, что парламент «всегда обеспечивает открытость, но в балансе с безопасностью», а журналисты продолжают иметь доступ в сессионный зал.