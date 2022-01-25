Верховная Рада возвращается: 25 января в стенах парламента будет обсуждаться российская агрессия

Парламент начинает работу в режиме пленарных заседаний.

О российской агрессии будут говорить сегодня, 25 января, в Верховной Раде. Руководство парламента и фракций должно встретиться с министром обороны.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Также ожидается, что на этой неделе Рада обратится к мировому сообществу с призывом осудить агрессию Москвы по отношению к Украине. Тем временем оппозиция требует провести внеочередное заседание с участием президента и силовиков. Хотят послушать за закрытыми дверями об адекватном ответе агрессору и плане действий в случае полномасштабного вторжения.

Стоит отметить, что украинский парламент с 25 по 28 января 2022 года будет работать в режиме пленарных заседаний в соответствии с календарным планом шестой сессии Верховной Рады Украины IX созыва.

Напомним, 24 января президент Владимир Зеленский созвал экстренно заседание СНБО. На нем обсуждали главную угрозу российского вторжения и энергетическую безопасность. Само заседание длилось около двух часов.

Читайте также: