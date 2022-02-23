Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение: когда, на какой период, какие ограничения будут действовать

Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение: когда, на какой период, какие ограничения будут действовать

Чрезвычайное положение будет действовать не менее одного месяца.

23 февраля во время своего заседания Верховная Рада приняла решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей – там действует операция Объединенных сил.

За введение чрезвычайного положения в Украине проголосовали 335 народных депутатов.

Причина введения чрезвычайного положения – российская агрессия против Украины и возможное военное вторжение.

Предусмотренные документом ограничения и запреты сразу вводить не будут, а в зависимости от ситуации и необходимости. Для этого будут отдельные решения власти.

Как политические силы голосовали за введение чрезвычайного положения:

В каких регионах введено чрезвычайное положение:

Винницкая область

Волынская область

Днепропетровская область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Кировоградская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Полтавская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

город Киев

Когда вводится чрезвычайное положение:

С начала суток четверга, 24 февраля 2022 года.

На какой срок вводится чрезвычайное положение:

Сроком на 30 дней. Возможна пролонгация.

Введенные ограничения и правила чрезвычайного положения:

Установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение (при необходимости).

Ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости).

Ужесточение охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства.

Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мер, запрет на проведение которых устанавливается судом.

Запрет стайков.

Временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений.

Введение комендантского часа (запрет находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности в установленные часы суток, при необходимости).

Проверка документов у граждан, а в необходимых случаях – проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления и/или регионального органа Службы безопасности Украины, соответствующего подразделения Службы внешней расходовки Украины.

Запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку.

Регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров, запрещение работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного и коллективного использования.

Особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости). Речь не идет о лицензионных медиа.

Нарушения в порядке, определенном Конституцией и законами Украины, вопросе о запрете деятельности политических партий, общественных организаций в интересах национальной безопасности и общественного порядка, здравоохранении населения или защите прав и свобод других людей.

МВД

Чрезвычайное состояние — временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.

Напомним:

15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР", то есть украинских территорий.

21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.

21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".

22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".

ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.

22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.