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Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение: когда, на какой период, какие ограничения будут действовать

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Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение: когда, на какой период, какие ограничения будут действовать

УНИАН

Чрезвычайное положение будет действовать не менее одного месяца.

23 февраля во время своего заседания Верховная Рада приняла решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей – там действует операция Объединенных сил.

За введение чрезвычайного положения в Украине проголосовали 335 народных депутатов.

Причина введения чрезвычайного положения – российская агрессия против Украины и возможное военное вторжение.

Предусмотренные документом ограничения и запреты сразу вводить не будут, а в зависимости от ситуации и необходимости. Для этого будут отдельные решения власти.

Как политические силы голосовали за введение чрезвычайного положения:

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В каких регионах введено чрезвычайное положение:

  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Запорожская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Кировоградская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Полтавская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область
  • город Киев

Когда вводится чрезвычайное положение:

С начала суток четверга, 24 февраля 2022 года.

На какой срок вводится чрезвычайное положение:

Сроком на 30 дней. Возможна пролонгация.

Введенные ограничения и правила чрезвычайного положения:

  • Установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение (при необходимости).
  • Ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости).
  • Ужесточение охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства.
  • Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мер, запрет на проведение которых устанавливается судом.
  • Запрет стайков.
  • Временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений.
  • Введение комендантского часа (запрет находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности в установленные часы суток, при необходимости).
  • Проверка документов у граждан, а в необходимых случаях – проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.
  • Запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления и/или регионального органа Службы безопасности Украины, соответствующего подразделения Службы внешней расходовки Украины.
  • Запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку.
  • Регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров, запрещение работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного и коллективного использования.
  • Особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости). Речь не идет о лицензионных медиа.
  • Нарушения в порядке, определенном Конституцией и законами Украины, вопросе о запрете деятельности политических партий, общественных организаций в интересах национальной безопасности и общественного порядка, здравоохранении населения или защите прав и свобод других людей.
© МВД
МВД

Чрезвычайное состояние — временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.

Напомним:

СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей

СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей
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