Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение: когда, на какой период, какие ограничения будут действовать

Чрезвычайное положение будет действовать не менее одного месяца.
23 февраля во время своего заседания Верховная Рада приняла решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей – там действует операция Объединенных сил.
За введение чрезвычайного положения в Украине проголосовали 335 народных депутатов.
Причина введения чрезвычайного положения – российская агрессия против Украины и возможное военное вторжение.
Предусмотренные документом ограничения и запреты сразу вводить не будут, а в зависимости от ситуации и необходимости. Для этого будут отдельные решения власти.
Как политические силы голосовали за введение чрезвычайного положения:
В каких регионах введено чрезвычайное положение:
- Винницкая область
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Кировоградская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Полтавская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
- город Киев
Когда вводится чрезвычайное положение:
С начала суток четверга, 24 февраля 2022 года.
На какой срок вводится чрезвычайное положение:
Сроком на 30 дней. Возможна пролонгация.
Введенные ограничения и правила чрезвычайного положения:
- Установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение (при необходимости).
- Ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости).
- Ужесточение охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства.
- Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мер, запрет на проведение которых устанавливается судом.
- Запрет стайков.
- Временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений.
- Введение комендантского часа (запрет находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности в установленные часы суток, при необходимости).
- Проверка документов у граждан, а в необходимых случаях – проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.
- Запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления и/или регионального органа Службы безопасности Украины, соответствующего подразделения Службы внешней расходовки Украины.
- Запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку.
- Регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров, запрещение работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного и коллективного использования.
- Особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости). Речь не идет о лицензионных медиа.
- Нарушения в порядке, определенном Конституцией и законами Украины, вопросе о запрете деятельности политических партий, общественных организаций в интересах национальной безопасности и общественного порядка, здравоохранении населения или защите прав и свобод других людей.
Чрезвычайное состояние — временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.
Напомним:
- 15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР", то есть украинских территорий.
- 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.
- 21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.