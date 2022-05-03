Верховная Рада запретила деятельность в Украине пророссийских партий: как голосовали экс-члены "ОПЗЖ"

Верховная Рада запретила деятельность в Украине пророссийских партий: как голосовали экс-члены "ОПЗЖ"

Верховная Рада 3 мая приняла законопроект 7172-1, которым запретила деятельность пророссийских партий в Украине. За такое решение проголосовали 330 народных депутатов

Что касается голосов членов бывшей "ОПЗЖ", то за такое решение проголосовали 17 народных избранников.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Рада запретила деятельность пророссийских партий (7172-1). 330 голосов", – написал он.

Железняк в своем сообщении также проинформировал о том, как голосовали за этот законопроект депутаты бывшей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

"Ну, во-первых, никто правки не поднимал и не блокировал. Во-вторых, "За" проголосовало 17 экс-"ОПЗЖ": 12 депутатов из новой группы ("Платформа за жизнь и мир") и еще 5 депутатов из "ОПЗЖ", которые сейчас внефракционные", – написал нардеп от "Голоса".

Напомним, 14 апреля в Верховной Раде было объявлено о приостановлении деятельности парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

21 апреля нардепы от фракции "ОПЗЖ" создали в парламенте новую депутатскую группу, которая получила название "Платформа за жизнь и мир". Возглавил ее бывший глава фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко.

Почему бывшим членам фракции "ОПЗЖ" до сих пор не запрещено заниматься общественной деятельностью

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