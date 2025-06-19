Верховный лидер Ирана отреагировал на возможное вмешательство США в войну

Дональд Трамп и Али Хаменеи / © Associated Press

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, что вмешательство Соединенных Штатов Америки в конфликт на Ближнем Востоке является признаком "слабости и неспособности" Израиля.

Об этом Али Хаменеи заявил в сообщении в сети X.

По его словам, лидер США перемещает военные самолеты в регион и взвешивает свои варианты. Именно поэтому, добавил он, иранцы следует "продолжать упорно работать".

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"Сам факт того, что американские друзья (Израиля - Ред.) вышли на сцену и говорят такие вещи, является признаком слабости и неспособности этого режима", - сказал Али Хаменеи.

Заметим, спикер МИД Ирана Эсмаэль Багаеи ранее заявлял, что возможное вмешательство Штатов в конфликт на Ближнем Востоке станет поводом "для полномасштабной войны в регионе".

Заявления Трампа

В начале нового обострения, после авиаударов Израиля по Ирану 13 июня, Дональд Трамп заявил, мол, знал об этих планах Иерусалима. Он призвал Тегеран к переговорам. Мол, будет хуже, чем Иран ожидал, если сделки не будет.

Впрочем, за последние несколько дней Трамп размышляет о призыве к удару по Ирану. Во время общения с журналистами в Белом доме он заявил, что имеет "идеи о том, что делать". Впрочем, приближаются ли Штаты к нанесению удара, он не ответил.

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Тем временем, американские чиновники готовятся, что Вашингтон атакует Иран. Bloomberg со ссылкой на чиновников пишет, что Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном.

Дата публикации 23:51, 18.06.25 Количество просмотров 49 Хакеры сломали систему государственного телевидения Ирана