Верховный лидер Ирана заявил, что "дал пощечину Америке" и "разгромил" Израиль

Верховный лидер Ирана / © Associated Press

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил иранский народ с "победой над США" и заявил, что Тегеран дал "пощечину Америке".

Об этом аятолла сказал в видеообращении к народу, сообщает Sky News.

По его словам, лидер американцев Дональд Трамп должен был продемонстрировать "изысканность". Однако, США "не смогли многого добиться", нанеся удар по ядерным объектам Ирана. Мол, все заявления Вашингтона об успешности атаки – преувеличены.

Он заявил о том, что якобы США вступили в войну, "почувствовав, что если этого не сделать, то Израиль будет полностью уничтожен". Зато, сказал Али Хаменеи, “Исламская Республика вышла победительницей”. Более того, добавил он, агрессия против Ирана "обойдется дорогой ценой".

"Исламская Республика дала Америке громкую оплеуху. Она атаковала одну из ключевых американских баз в регионе, базу Аль-Удейд, и нанесла ей вред", - подчеркнул иранский лидер.

Что касается Израиля, то, по его словам, страна "практически поставлена ​​на колени и разгромлена ударами Исламской Республики".

Напомним, в минувшие выходные США нанесли удары по иранским ядерным объектам Фордо, Исфахан и Натанз. Дональд Трамп заявил, что они были "полностью уничтожены". Американские атаки он назвал "одними из самых успешных военных ударов в истории".

Уже на саммите НАТО Трамп хвастался своим участием в прекращении огня на Ближнем Востоке. Он сравнил американские удары по Ирану с применением ядерных бомб в Японии. Эти два события, отметил он, были использованы для успешного прекращения войн.

Президент США также заявил, что конфликт Израиля с Ираном иссяк и похвалил американских военных. Упомянул он и о своей собственной роли в посредничестве в установлении прекращения огня на Ближнем Востоке.