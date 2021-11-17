Верховный суд отказал ОП в прекращении рассмотрения дела Тупицкого

Дата следующего заседания пока не назначена.
Большая палата Верховного суда отказала Офису президента, который просил остановить рассмотрение дела о законности увольнения главы КСУ Александра Тупицкого.
Об этом сообщает РБК-Украина с заседания суда.
Так, в среду, 17 ноября, Большая палата ВС начала рассматривать законность указа Зеленского об увольнении Тупицкого. ОП попросила суд остановить разбирательство.
Это связано с тем, что в середине октября КСУ открыл производство о конституционности этого указа. Соответственно, по мнению ОП, нужно сначала дождаться решения по этому делу.
Большая палата не согласилась с этим и отклонила ходатайство ОП. Об этом объявил председательствующий Всеволод Князев, отметив, что Верховный суд продолжит рассматривать дело Тупицкого после перерыва. Дата следующего заседания пока не назначена.
Напомним:
- Накануне Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему председателю Конституционного суда Украины (КСУ) Александру Тупицкому. Мера пресечения составила 45 тыс. гривен залога. Также суд отказал ему запретить посещать КС и носить электронный браслет контроля.
- Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) направили в суд еще одно дело в отношении бывшего главы Конституционного Суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. Его обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства – Казначейство".
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