Верховный суд отказал ОП в прекращении рассмотрения дела Тупицкого

Дата следующего заседания пока не назначена.

Большая палата Верховного суда отказала Офису президента, который просил остановить рассмотрение дела о законности увольнения главы КСУ Александра Тупицкого.

Об этом сообщает РБК-Украина с заседания суда.

Так, в среду, 17 ноября, Большая палата ВС начала рассматривать законность указа Зеленского об увольнении Тупицкого. ОП попросила суд остановить разбирательство.

Это связано с тем, что в середине октября КСУ открыл производство о конституционности этого указа. Соответственно, по мнению ОП, нужно сначала дождаться решения по этому делу.

Большая палата не согласилась с этим и отклонила ходатайство ОП. Об этом объявил председательствующий Всеволод Князев, отметив, что Верховный суд продолжит рассматривать дело Тупицкого после перерыва. Дата следующего заседания пока не назначена.

Напомним:

Накануне Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему председателю Конституционного суда Украины (КСУ) Александру Тупицкому. Мера пресечения составила 45 тыс. гривен залога. Также суд отказал ему запретить посещать КС и носить электронный браслет контроля.

бывшему председателю Конституционного суда Украины (КСУ) Александру Тупицкому. Мера пресечения составила 45 тыс. гривен залога. Также суд отказал ему запретить посещать КС и носить электронный браслет контроля. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) направили в суд еще одно дело в отношении бывшего главы Конституционного Суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. Его обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства – Казначейство".

Новости Украины: Александру Тупицкому вручили новое подозрение

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