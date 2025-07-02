Верховный Суд отверг обвинения против партии «Наш край» и разрешил продолжать деятельность

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Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте партии.

«1 июля Верховный Суд вынес решение о законности деятельности партии «Наш край» и незаконности попыток ее запретить. Данное решение окончательно и обжалованию не подлежит. Обвинения в адрес партии с требованием ее запрета из-за якобы пророссийской и антигосударственной позиции были признаны судом безосновательными и незаконными. И по духу, и по букве закона. Партия отстояла очевидную истину: «Наш край» – проукраинская политическая сила», - говорится в заявлении партии.

«Наш край» сообщает, что рассмотрение апелляционной жалобы партии в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда длилось почти год. Суд принял во внимание аргументы относительно последовательной проукраинской позиции партии. А именно:

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С момента основания в 2014 году все официальные источники партии отражают последовательную проукраинскую позицию партии «Наш край»: официальная программа партии, предвыборные программы партии, официальный сайт и страницы партии в социальных сетях, заявления и комментарии сопредседателей партии, «Газета НАШ КРАЙ» и т.д.

Последовательная проукраинская позиция партии «Наш край» публично засвидетельствована в ряде официальных заявлений партии накануне и с началом полномасштабной агрессии рф против Украины.

Уже в первый год войны 66 депутатов местных советов от «Нашего края» и 920 членов партии вступили в ВСУ.

«Наш край» насчитывает более 10 тысяч членов и около 1700 депутатов местных советов. Естественно, некоторые из членов партии, как и представители власти и правоохранительных органов Украины, как и сотни других граждан Украины на оккупированных территориях, могут подозреваться в сотрудничестве с оккупантами. Но партия решительно реагировала на эти единичные случаи – и исключала таких лиц из своих рядов. Мы решительно осуждаем всех коллаборантов и предателей, им не место в нашей партии!» – говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что, несмотря на положительное судебное решение, «Наш край» пока не планирует возвращаться к активной политической деятельности.

«С середины 2022 года партия фактически прекратила любую публичную активность из-за того, что большинство членов партии сосредоточились на волонтерской деятельности и службе в ВСУ. Партия не собирается возвращаться к активной политической деятельности. Сегодня все усилия должны концентрироваться на помощи Украине выстоять и победить. «Ты в ВСУ или ты для ВСУ» – это единственный призыв, с которым мы хотим обратиться к своим членам и сторонникам», - подчеркивают в партии.

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года было открыто производство по иску Министерства юстиции о запрете деятельности партии «Наш край». 19 июня минувшего года суд первой инстанции вынес решение о запрете партии.

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