Верховный суд признал незаконным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей — СМИ

Действия Зеленского назвали незаконными.

Верховный Суд Украины признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Об этом со ссылкой на собственные источники в КСУ сообщает Зеркало недели.

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По информации издания, суд считает действия президента Зеленского на счет Тупицкого незаконными.

Как сообщалось, в марте 2021 года Зеленский своим указом уволил Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного Суда Украины. К слову, указ о назначении Тупицкого судьей еще в мае 2013 года подписал тогдашний президент Виктор Янукович.

Напомним, 29 декабря 2020 Зеленский своим указом отстранил от работы председателя КС сроком на два месяца. Среди оснований — Тупицкий не просто фигурирует в одном из уголовных дел, но и, по данным ГБР, предоставлял ложные показания и пытался подкупить свидетеля.

На допросы в Генпрокуратуру председатель КС так и не пришел, а после того как Верховный суд отказал в обжаловании президентского указа, отправился в отпуск в пятизвездочный отель в ОАЭ. А после этого пытался несколько раз попасть на рабочее место.

Новый судья КСУ Виктор Кичун, назначенный Верховной Радой, принял присягу.

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