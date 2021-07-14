Верховный суд признал незаконным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей — СМИ

Действия Зеленского назвали незаконными.
Верховный Суд Украины признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.
Об этом со ссылкой на собственные источники в КСУ сообщает Зеркало недели.
По информации издания, суд считает действия президента Зеленского на счет Тупицкого незаконными.
Как сообщалось, в марте 2021 года Зеленский своим указом уволил Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного Суда Украины. К слову, указ о назначении Тупицкого судьей еще в мае 2013 года подписал тогдашний президент Виктор Янукович.
Напомним, 29 декабря 2020 Зеленский своим указом отстранил от работы председателя КС сроком на два месяца. Среди оснований — Тупицкий не просто фигурирует в одном из уголовных дел, но и, по данным ГБР, предоставлял ложные показания и пытался подкупить свидетеля.
На допросы в Генпрокуратуру председатель КС так и не пришел, а после того как Верховный суд отказал в обжаловании президентского указа, отправился в отпуск в пятизвездочный отель в ОАЭ. А после этого пытался несколько раз попасть на рабочее место.
Новый судья КСУ Виктор Кичун, назначенный Верховной Радой, принял присягу.