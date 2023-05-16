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Верховный Суд соберется на внеочередное заседание пленума из-за Князева

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
696
Время на прочтение
1 мин
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Верховный Суд соберется на внеочередное заседание пленума из-за Князева

Верховный Суд Украины соберется на заседание / Фото: УНИАН

Судей Верховного Суда приглашают собраться из-за задержания Князева.

В связи с происходящими вокруг председателя ВС Князева В.С. событиями, 16 мая 2023 года состоится внеочередное заседание Пленума Верховного Суда.

Об этом Верховный Суд сообщил в социальных сетях.

Мол, время будет сообщено дополнительно.

Также на мероприятие приглашают представителей СМИ, сообщает секретарь пленума Верховного Суда Луспеник Д.Д.

Напомним, что ранее сообщалось, что глава Верховного суда задержан на взятке почти в 3 млн долларов. В то же время, антикоррупционные органы не сообщают подробностей этого громкого дела.

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Дата публикации
Просмотры
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