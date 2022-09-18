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"Вернется в Россию обоср*ный": Пионтковский рассказал, как Путина готовятся отстранить от власти

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"Вернется в Россию обоср*ный": Пионтковский рассказал, как Путина готовятся отстранить от власти

Фото: Associated Press

Российского диктатора Путина могут лишить его власти.

Тогда Россией будет руководить коллективный орган – Совет безопасности РФ.

Об этом сказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала Freeдом.

"Путин хочет переговоров, чтобы убедить власти Украины подписать договор о прекращении огня, зафиксировав за Россией некоторые территории. Понял ли он, что это невозможно – сложно сказать. Но его окружение понятно. Мои источники в Москве сообщают мне, что российская верхушка все больше обсуждает другие варианты. Так, идеолог войны и ненавистник Украины Ковальчук предлагал свой вариант Путину: объявить о его болезни и на время болезни его полномочия передаются Совбезу", – объяснил Пионтковский.

Напомним, Пионтковский рассказал, как унизили Путина на заседании ШОС.

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