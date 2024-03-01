Вернуть контроль над оккупированными территориями: в Пентагоне подчеркнули, почему помощь Украине крайне критическая

Украинцы не только защищают себя, но и стремятся вернуть суверенную территорию.

Министерство обороны США подчеркнуло критическую важность предоставления Украине помощи, чтобы страна могла не только защищаться, но и вернуть контроль над временно оккупированными территориями.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

«Критически важно, чтобы мы могли получить дополнительное финансирование, а также ассигнование на целый год, чтобы обеспечить возможность помощи Украине. В том числе ПВО и боеприпасы, чтобы они (украинцы – ред.) могли не только защищать себя, но и возвращать суверенную территорию», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Сейчас в Украине идут активные боевые действия, во время которых Россия добивается небольших успехов. Но, как отметил Райдер, украинцы доказали, что они смелые воины, а также действуют очень инновационно.

«Поэтому мы не сомневаемся, что они продолжат храбро сражаться. Но совершенно важно, чтобы мы дали им необходимые ресурсы сейчас, чтобы не было слишком поздно», – резюмировал представитель Пентагона.

Напомним, что ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что странам НАТО придется воевать с Россией, если Украина проиграет в войне с РФ. Он добавил, что у стран Балтии есть обоснованные беспокойства, которые могут стать следующими жертвами агрессии Кремля.

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