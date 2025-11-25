ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
443
Время на прочтение
1 мин

Вернут ли Россию в G8: Каллас сделала заявление

Мирный план должен сделать невозможным повторное вторжение России, подчеркнула дипломатка.

Автор публикации
Елена Капник
Кайя Каллас.

Кайя Каллас. / © press-centr.com

Возвращение Российской Федерации в формат G8, откуда ее исключили в июне 2014-го в ответ на оккупацию Крыма "несомненно не должно произойти".

Об этом заявила высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в программе на BBC News.

"Мы не можем вернуться к обычной жизни... как вы можете себе такое вообразить?" – подчеркнула дипломатка.

Что касается мирного плана, то, по словам Каллас, он должен сделать невозможным повторное вторжение России. Такой подход, подчеркнула она, потребует от РФ соблюдения международных соглашений и сокращения своих вооруженных сил.

"Если мы хотим положить этому конец навсегда, нам действительно очень нужно, чтобы Россия пошла на уступки", - подчеркнула она.

Заметим, что в "мирном плане" говорится, что Россия должна постепенно реинтегрироваться в мировую экономику. В частности, она будет приглашена обратно в G8.

