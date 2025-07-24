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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Вернуть все, как было": глава САП сделал громкое заявление об антикоррупционных органах

Глава САП Александр Клименко заявил, что поддерживает полное восстановление независимости НАБУ и САП, как это предусмотрено евроинтеграционной дорожной картой.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Руководитель САП Александр Клименко

Руководитель САП Александр Клименко / © Укринформ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что выступает за полное восстановление независимости антикоррупционных органов в том виде, в каком она существовала раньше.

Об этом он сказал в интервью "Суспільному".

"Мы достаточно откровенно, честно и последовательно говорим о том, что хотим полностью вернуть все так, как было", - подчеркнул он.

По словам Клименко, этот вопрос является частью обязательств Украины перед Европейским Союзом в рамках дорожной карты по вступлению. В документе предусмотрено не только сохранение независимости, но и усиление антикоррупционных органов.

"Есть конкретные шаги, которые предусматриваются – и Украина с ними согласилась. Предполагалось, что мы будем усиливать эти органы, разрабатывать новое законодательство, которое даст больше возможностей для борьбы с коррупцией", – отметил глава САП.

Ранее президент Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта, касающегося деятельности НАБУ и САП.

По его словам, документ "сбалансирован" и должен обеспечить реальное усиление системы правопорядка, гарантировать независимость антикоррупционных органов. Текст законопроекта должны быть внесены в Верховную Раду уже сегодня, однако его содержание пока не раскрывают.

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