Возвращение мужчин из-за границы в Украину – что обещает власть

В Украине придумали, как вернуть мужчин из-за границы. Власти обещают "золотые горы": работу, хорошую зарплату и главное – бронирование от мобилизации. Однако некоторые эксперты бьют тревогу и поднимают вопросы справедливости. Почему одним все, а другим – ничего, что не столько с провластной инициативой.

Об этом рассказала в эксклюзиве TSN.UA Виктория Панченко.

Украинцев просят возвращаться

Украинцев просят возвращаться домой из-за границы. В правительстве обещают находящимся за рубежом согражданам работу на оборонных предприятиях Украины с бронированием от потенциальной мобилизации. Такое заявление сделал Алексей Чернышев, глава Министерства национального единства Украины. Министр отметил, что в вопросе возвращения это должно быть личное решение тех, кто находится за границей.

Однако эксперты, с которыми пообщался TSN.UA, сомневаются в эффективности такого заявления министра Национального единства Украины. Особенно в части обещанного бронирования. В частности, Татьяна Пашкина, HR-экспертка, отмечает следующее.

"Как по мне, то это заявление довольно странное. Одной рукой мы проводим определенные мероприятия, которые этих мужчин заставляют бежать за границу и не возвращаться, тут, вдруг, оказывается, мы хотим их возвращения и уже делаем все возможное, чтобы вернуть. Из заявления министра следует, что мы готовы предоставлять определенные преференции, чтобы те, кто уехал, вернулись домой. Добор, а те люди, которые три года живут и работают в Украине, они какие-то не такие?"

Она добавила, что украинцев из-за границы планируют приглашать исключительно на оборонные предприятия, ВПК. Но сомневается, что там потребуются учителя, медики, маркетологи, парикмахеры.

"Если человек выехал за границу еще до наводнения и работал, например, парикмахером, то каким образом такой специалист будет полезен на оборонном предприятии в Украине? Кого он там будет стричь? Конечно, его можно переучить на нужную профессию. Но здесь вопрос, зачем обещать "золотые горы" и бронирование украинцам, которые за границей, если сначала можно предложить это тем, кто живет здесь три года под ракетами. А уже потом, предлагать тем, кто за пределами страны.

Очередей из "своих" не наблюдается

Эксперт подчеркивает, если бы действительно у нас было большое количество вакансий в оборонных предприятиях, гарантирующих бронирование и достойную зарплату, то к ним уже выстроились бы огромные очереди из желающих.

"Если бы людям реально предлагали бронирование и достойную зарплату, то, думаю, эти позиции можно было бы закрыть за счет находящихся в стране украинцев. Я часто сталкиваюсь с кандидатами и первые два вопроса, которые слышу от мужчин на собеседованиях – это бронирование и размер зарплаты, именно в такой последовательности. Это именно то, на что люди сейчас охотно идут. Но мне непонятно, почему это должно быть. украинцы, странным образом оказавшиеся за границей, а сейчас вдруг претендующие на предложенные "блага" первыми? На это ответа, к сожалению, нет".

На каких условиях хотят возвращаться

Если верить опросам, проводимым за границей среди наших граждан, то результаты свидетельствуют, что украинцы готовы возвращаться, если им предоставят помощь на получение достойного жилья, предложат хорошую зарплату и финансовую помощь на переезд.

Цитата: "Исходя из базовой логики справедливости, почему первыми должны получить жилье не ВПЛ, которые сейчас живут в модульных домах или не очень комфортных условиях, а люди, которые до этого имели более или менее нормальные жилищные условия и финансовое обеспечение"

Будут крутить носом

Эксперт напоминает, еще до наводнения и войны размер средней зарплаты в Украине был самым низким в Европе, поэтому очень сомнительно, что после трех лет войны средняя зарплата вдруг станет больше.

"Люди, которые три года прожили в Германии, Ирландии, или в Польше, где средняя зарплата выше нашей в шесть раз, вряд ли согласятся возвращаться домой. Даже если оборонное предприятие будет давать им безумные 40-60 тысяч гривен, они могут крутить носом, исходя из того, что заработная плата в тех странах, где они живут, выглядит совсем иначе. заявление министра – лишь заявление о намерениях, создании видимости, что мы хотим кого-то вернуть, но пока это выглядит как нечто пустое"

По словам Татьяны Пашкиной, очень жаль, что это предложение было озвучено для условно говоря "чужих людей", а не для "своих".

"Мне кажется, что те люди, которые до сих пор живут в Украине, более подходящие кандидаты на всяческие льготы и интересные предложения, а у нас почему-то разыгрывают притчу о блудном сыне – одного сына все ждут, все ему прощают и все для него готовят, а того, кто прожил трудные времена с родителями, никто не замечает. то был бы желаннее в родном доме"

Стране не хватает рабочих рук

В то же время социолог Александр Шульга отметил, что на третий год войны перед Украиной встал острый вопрос нехватки человеческих резервов – большое количество украинцев задействовано в обороне государства, значительная часть уехала за границу, спасаясь от войны, а определенная часть осталась в российской оккупации.

"Наш ВПК постепенно развивается. Его мощность должна быть высокой, учитывая масштабы напавшего на нас агрессора. Думаю, что из-за нехватки рабочих рук и возникла необходимость обратиться к украинцам, которые находятся за границей"

Он добавил, что у нашего правительства есть два варианта – привлекать к труду трудовых мигрантов из других стран или звать своих граждан, временно выехавших за пределы государства.

"Проблема в том, что на данный момент трудовые мигранты вряд ли изъявят желание ехать на заработки в Украину, из-за постоянных российских воздушных атак. Поэтому министр национального единства пытается достучаться до самой сознательной аудитории и как-то ее привлечь в Украину, тем же бронированием"

Эксперт считает, что заявление министра сделано не от хорошей жизни и во время войны не бывает простых решений.

"К сожалению, в нашем обществе можно нарваться на шквал критики за принятие какой-либо инициативы. Так что, безусловно, найдутся те, кто скажет, что это несправедливо. Но реальность такова, что нам действительно не хватает рабочих рук. Людей нуждается не только в передовой, а в нужде. и крепкий тыл. Даст ли это результат, я не знаю. пробовать, потому что решений, чтобы все были довольны, пока нет"

Сколько нужно людей

По словам Александра Шульги, в той же России на середину 2024 года не хватало для нужд ВПК и всего на рынке труда 2 миллиона рабочих рук.

"У нас масштабы меньше, но я думаю, что это десятки или даже несколько сотен тысяч человек. Поэтому, повторюсь, правительство пытается перебрать все возможные варианты. Самое простое – звать тех, кто раньше здесь жил, тех, кто знает язык, культуру, традиции". Их убедить будет легче, чем трудовых мигрантов из других стран.

Возвращение украинцев из-за границы

Текст: Напомню, ранее заявлялось, что Украина не будет осуществлять принудительные меры для возвращения своих граждан домой из-за границы. В настоящее время за пределами страны находятся миллионы украинцев. Власть стремится, чтобы возвращение граждан было как можно легче. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышев.

С целью возвращения украинцев в ключевые страны их проживания будут созданы "хабы единства" – департаменты Агентства национального единства. Они появятся в Германии, Великобритании, Польше, Австрии, Чехии и т.д. В частности, такие хабы будут предоставлять украинцам за границей доступ к связи с Родиной и украинскому рынку труда.

Ранее сообщалось, что в начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. Он будет реализовываться совместно с Германией. Об этом заявил советник президента Украины Александр Камышин на 7-м Немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно высказывался о возвращении военнообязанных мужчин-украинцев из-за границы. В частности, он подчеркивал, что речь не идет только о том, чтобы эти мужчины воевали на фронте. Необходимо поддерживать разрушенную войной экономику, а для этого нужны люди.

В то же время премьер-министр Украины Денис ШмигАль также выразил надежду, что украинцы, которые из-за войны вынуждены были уехать в Германию, будут возвращаться домой. Премьер отметил, что это приоритет правительства. Киев уже обсудил технические детали возвращения с федеральным правительством. И договорился вместе находить решение, как вернуть украинцев как можно скорее. Более того, Денис Шмигаль сообщил и о других направлениях сотрудничества между Украиной и Германией, в том числе и о плоскости производства военного вооружения.

Напомним, летом 2024-го президент Владимир Зеленский анонсировал создание Министерства украинского единства, которое должно объединять украинцев за границей, противодействовать российским нарративам, защищать интересы граждан и способствовать их возвращению домой.

Целью создания Министерства возвращения украинцев является поощрение людей возвращаться домой. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По словам Шмыгаля, за границей находится 7,5 миллиона украинцев.

Шмигаль отметил, что процесс возвращения украинцев должен быть организован и скоординирован, поэтому "в этом есть идея создания Министерства, которая поможет скоординировать миллионы украинцев за рубежом, вернуть миллионы украинцев домой и реализовать эту стратегию". В то же время украинцы все больше выезжают за границу. Так, на сентябрь 2024 года около 32% граждан Украины в возрасте от 16 до 35 лет заявили, что хотели бы выехать за границу, если бы имели такую возможность. В то же время 45% ответили, что намерены остаться жить в Украине.

А вот Алексей Чернышев в декабре 2024 года сообщал, что в Украину готовы вернуться 50% мужчин призывного возраста, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием.

Хабы единства

В связи с чем, по его словам, в будущих "Хабах единства" (Unity Hub) за границей должны предоставляться услуги по трудоустройству в Украине и решение вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами. Как сообщалось, 3 декабря Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра – министра национального единства Украины. В свою очередь Кабинет министров переименовал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины. 23 декабря 2024 года вице-премьер Чернышев представил рабочую концепцию Министерства национального единства Украины.

В частности, при Миннацедности будет создано Агентство национального единства, а дальше Агентство откроет департаменты в ключевых странах пребывания украинцев, прежде всего, в Германии, Польше и Чехии, а в столицах этих стран будет создано "Хабы единства" (Unity Hub (Юнити хаб)). Чернышев сообщил, что Миннацедности будет работать над подготовкой законопроекта о национальном единстве и специальной цифровой платформой Unity App (Юнити ап).

Напомним, администрация президента США Джо Байдена продлила программу Временной защиты (TPS) для беженцев из Украины, Венесуэлы, Судана и других стран.