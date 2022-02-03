Вероятная угроза новой агрессии против Украины: Макрон пообщался с Путиным и Зеленским

Вероятная угроза новой агрессии против Украины: Макрон пообщался с Путиным и Зеленским

Макрон и Зеленский обсудили активизацию нормандского формата.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 3 февраля, пообщался с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщает пресс-служба Кремля и президент Зеленский в Twitter.

Путин и Макрон обсудили ситуацию на границах Украины. Также в Кремле заявили, что лидеры государств общались по поводу "ситуации с гарантиями безопасности" для страны-агрессора. Путин в разговоре с Макроном посетовал на то, что Украина якобы не выполняет "Минских договоренностей".

В пресс-службе президента Франции разговор Макрона с Путиным пока не прокомментировали.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вечером, 3 февраля, он также пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги для поддержания устойчивости Украины и усиления финансового и экономического взаимодействия", — сообщил президент Украины.

Напомним:

Вечером в понедельник, 24 января, президент Франции Эмманюэль Макрон приобщился к обсуждению ситуации вокруг Украины во время видеоконференции, организованной американским лидером Джо Байденом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что может встретиться с главой России Владимиром Путиным.

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