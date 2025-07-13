Вероятная отставка Умерова: Рахманин объяснил, почему министра хотят заменить

Министр обороны Рустем Умеров. / © Associated Press

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Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин резко высказался о деятельности министра обороны Рустема Умерова, заявив, что тот фактически не выполнял свои обязанности.

Об этом он заявил в интервью Radio NV, комментируя слухи о возможной отставке главы Минобороны.

"По моему мнению, он работой Министерства почти не занимался. Он занимался полудипломатической работой, назовем это так", - сказал Рахманин.

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По его словам, Умеров был постоянно за границей, занимался переговорами, а в него даже не могли попасть заместители министра, несмотря на неотложные вопросы, которые нуждались в его решениях.

"Для меня загадка, почему его туда назначили, и еще большая загадка, чем его так долго держали", - добавил нардеп.

Рахманин также заявил, что Министерство обороны под руководством Умерова работало хаотично и не выполняло стратегические функции, выходящие за пределы простого обеспечения армии.

"Министерство должно быть визионером. Оно должно системно решать проблемы, стоящие перед всем сектором обороны. Они этого не делали", - подытожил депутат.

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Напомним, ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном изменении министра обороны. Официально информация не подтверждена, однако критика со стороны парламентариев усиливается.

Как развивалась ситуация вокруг отставки Умерова

В четверг, 10 июля, на пресс-конференции в Риме президент Зеленский подтвердил возможность назначения послом в США действующего министра обороны Рустема Умерова.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента сообщили, что вместо Умерова на должность главы Минобороны рассматривают кандидатуры премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра внутренних дел Игоря Клименко и вице-премьера — министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о своем намерении уволить ее с должности посла в США.

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Ранее ТСН.ua сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, уже готовит назначение послом в США.