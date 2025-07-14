- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 894
- Время на прочтение
- 2 мин
Вероятная премьер Свириденко назвала задачу для нового Кабмина
В Украине будет новый премьер — Юлия Свириденко впервые прокомментировала предложение президента Зеленского возглавить правительство.
Первый вице-премьер — министерша экономики Юлия Свириденко впервые прокомментировала предложение президента Зеленского возглавить правительство.
Об этом она написала в Facebook.
Свириденко сообщила, что Зеленский определил приоритетные задачи, которые он видит перед обновленным правительством:
укрепление экономического потенциала Украины;
расширение программ поддержки украинцев;
масштабирование производства собственного оружия.
Первой своей задачей она назвала обеспечение Сил обороны.
«Государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал нашей страны. Украина заслуживает быть сильнейшими экономиками Европы», — амбициозно заявила Свириденко.
Она считает, что украинское общество должно получить более «четкие инструменты социальной поддержки», а ветераны и военную заслуживают «конкретного и ощутимого государственного уважения и благодарности».
«Решение о назначении премьер-министра Украины принимает Верховная Рада. Готовимся к взаимодействию с парламентом и к представлению соответствующих правительственных шагов», — говорит Свириденко.
Также она пообещала предоставить впоследствии предложения по кандидатурам членов Кабмина.
Напомним, что сегодня, 14 июля, Владимир Зеленский предложил первой вицепремьере — министерке экономики Юлия Свириденко возглавить правительство.
Нардеп Ярослав Железняк уточнил, когда Верховная Рада заменит правительство и Шмыгаля.
Ранее президент Зеленский заявил, что не исключает, что нынешний министр обороны Рустем Умеров отправится послом в США вместо Оксаны Маркаровой. Но уточнил, что тогда нужны «серьезные перестановки в Кабмине».
Слышно об отставке Дениса Шмыгаля активизировались в конце июня. Кто был в числе кандидатов на должность премьера, читайте по ссылке.