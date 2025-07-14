Вероятная премьер Свириденко назвала задачу для нового Кабмина

Свириденко и Зеленский / © Владимир Зеленский

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Первый вице-премьер — министерша экономики Юлия Свириденко впервые прокомментировала предложение президента Зеленского возглавить правительство.

Об этом она написала в Facebook.

Свириденко сообщила, что Зеленский определил приоритетные задачи, которые он видит перед обновленным правительством:

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укрепление экономического потенциала Украины;

расширение программ поддержки украинцев;

масштабирование производства собственного оружия.

Первой своей задачей она назвала обеспечение Сил обороны.

«Государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал нашей страны. Украина заслуживает быть сильнейшими экономиками Европы», — амбициозно заявила Свириденко.

Она считает, что украинское общество должно получить более «четкие инструменты социальной поддержки», а ветераны и военную заслуживают «конкретного и ощутимого государственного уважения и благодарности».

«Решение о назначении премьер-министра Украины принимает Верховная Рада. Готовимся к взаимодействию с парламентом и к представлению соответствующих правительственных шагов», — говорит Свириденко.

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Также она пообещала предоставить впоследствии предложения по кандидатурам членов Кабмина.

Напомним, что сегодня, 14 июля, Владимир Зеленский предложил первой вицепремьере — министерке экономики Юлия Свириденко возглавить правительство.

Нардеп Ярослав Железняк уточнил, когда Верховная Рада заменит правительство и Шмыгаля.

Ранее президент Зеленский заявил, что не исключает, что нынешний министр обороны Рустем Умеров отправится послом в США вместо Оксаны Маркаровой. Но уточнил, что тогда нужны «серьезные перестановки в Кабмине».

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Слышно об отставке Дениса Шмыгаля активизировались в конце июня. Кто был в числе кандидатов на должность премьера, читайте по ссылке.