"Я не знаю, что в голове у Путина", – заявил Кирби

Вероятное наступление России на Украину: в Пентагоне не знают точной даты

Вероятное наступление России на Украину: в Пентагоне не знают точной даты

В течение выходных, 5-6 февраля, Россия продолжала накапливать дополнительные силы вдоль границ Украины.

Военное командование США не располагает разведывательными данными о точной дате возможного полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом 7 февраля на брифинге заявил спикер Министерства обороны США Джон Кирби.

"У нас точно нет окончательных данных, что именно Путин запланировал делать с войсками на границе с Украиной. И у нас нет точной даты, когда он захочет развернуть полномасштабное наступление на Украину", – сказал Кирби.

Россия разместила дополнительные силы у границы с Украиной

"Я не знаю, что в голове у Путина. Но наша разведка заметила, что в течение выходных (5-6 февраля – ред.) Россия продолжала накапливать дополнительные силы к тем войскам, которые уже расположены вдоль границ Украины", – отметил представитель Пентагона.

Он уточнил, что россияне усиливали материально-техническое обеспечение и логистику снабжения своих войск на полигонах так, чтобы эти войска могли находиться в полевых условиях в течение длительного времени.

"Это довольно красноречивая вещь, по моему мнению", — подчеркнул Кирби.

По его словам, Россия развертывает вблизи Украины боевые группы по разным родам и видам войск. Кроме того, для этих групп налаживают средства коммуникации, снабжения амуницией, боеприпасами и провиантом.

Представитель Пентагона добавил, что США тщательно следят за перемещением российских войск в Беларуси, временно оккупированном Крыму и западных регионах России.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Россия может начать полномасштабное вторжение в любой день и в разных формах.

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