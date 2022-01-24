Вероятное признание Россией "ЛНР" и "ДНР": Данилов рассказал, готова ли Украина военным путем вернуть ОРДЛО

Данилов убежден, что Украина вернет оккупированные территории.

Россия действительно может признать "независимость" фейковых "ЛНР" и "ДНР", однако Украина все равно вернет себе оккупированные территории.

Об этом на брифинге 24 января рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Понимая, что в мои обязанности входит иногда знакомиться с теми документами, которые рассматривают эти учреждения (Госдума РФ — ред.), я ничему удивляться не буду. Потому что когда речь идет об этих вещах, то может быть все, что угодно. Насколько это будет принято мировым обществом и нашей страной, то давайте посмотрим, что будет происходить и как это будет двигаться дальше. По состоянию на сегодня, оккупированная территория Донецкой и Луганской области — это наша земля, мы ее вернем обязательно. Вопрос времени", — объяснил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что Украина пока не может военным путем вернуть себе оккупированные территории, поскольку возможны потери среди гражданского населения.

"Можем ли мы ее вернуть военным путем? Не можем, потому что мы ответственные люди, потому что погибнет гражданское население. Потому что это дети, женщины, старики. Мы не можем взять на себя такой грех, чтобы выполнить такую функцию. Давайте подождем. Рано или поздно все закончится. Правда всегда побеждает, а правда на нашей стороне. Это наша земля. И не только она, но и оккупированный Крым", — подчеркнул Данилов.

Напомним:

Депутаты от коммунистической партии РФ внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления с просьбой к президенту России Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

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