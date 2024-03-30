Вероятность переговоров даже уменьшилась: Фесенко о том, сколько еще продлится война

Фесенко предупредил, что Россия готовится к эскалации войны, а ее условия стали гораздо более жесткими и ультимативными, чем два года назад в Стамбуле.

Война с Россией может затянуться еще на несколько лет и выйти за пределы Украины, а вероятность мирных переговоров уменьшилась.

Такое мнение высказал известный украинский политолог Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко. / Фото: УНИАН

Прошлогодние илюзии

Фесенко считает, что в восприятии темы завершения российско-украинской войны и в Украине, а нередко и на Западе доминируют крайности, далекие от реальности.

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Он напомнил, что в прошлом году в Украине были крайне завышенные ожидания.

"...Запад даст нам танки, и мы освободим все оккупированные территории, включая Крым. И тогда война сама собой закончится нашей победой. Это были очень наивные представления о завершении войны", – отмечает эксперт.

Но его наблюдениям, сейчас таких иллюзий в Украине стало гораздо меньше, "но вера в чудо остается".

Будет ли Запад воевать за Украину

"Представления о том, что война закончится уже в текущем году благодаря прибытию в Украину войск в НАТО, это такая "победная маниловщина", лишенная реальных оснований. Те, кто озвучивает такие теории, пусть почитают Послание Байдена к Конгрессу США, в котором президент США прямо сказал, что американские солдаты не будут воевать в Украине", – напомнил политолог.

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Что касается громких заявлений президента Франции Макрона о возможном присутствии войск НАТО в Украине, то эта инициатива пока не встретила поддержки у большинства членов НАТО.

"К тому же европейские страны НАТО и организационно, и ресурсно, и социально-психологически пока не готово к такой войне, какая идет в Украине уже более двух лет. Но главным фактором сдерживания НАТО от прямого участия в войне против России является риск ядерной войны. Этот же риск пока сдерживает и Путина от удара по соседним странам Запада", – считает Фесенко.

Другая крайность – сможет ли РФ полностью разгромить Украину

"Другая крайность заключается в представлениях о том, что еще немного, и Россия победит в нынешней войне. В этом духе написана недавняя статья в Die Welt. Автор этой статьи предполагает, что американская военная помощь Украине будет резко сокращена, независимо от исхода выборов, а Европе не хватает "сил и политической воли", чтобы самостоятельно оказать необходимую помощь оружием. Украина, по его мнению, вряд ли сможет удержать фронт, а у России достаточно ресурсов и глобальной поддержки, чтобы продолжать войну еще несколько лет", – обратил внимание политолог.

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Автор статьи в Die Welt считает, что окончание войны может произойти уже в текущем году путем замораживания военных действий.

"Как именно это произойдет, автор не уточняет, но, видимо, предполагает, что это произойдет на условиях России. Статья в Die Welt сильно преувеличивает существующие проблемы и экстраполирует их на ближайшую перспективу, а вот противоположные тенденции и факторы замалчиваются, либо игнорируются", – анализирует Фесенко.

То когда завершится война

По его словам, вероятность мирных переговоров на данный момент даже уменьшилась.

Фесенко предупредил, что Россия готовится к эскалации войны и готова на мир только нас своих условиях. Эти условия стали гораздо более жесткими и ультимативными, чем два года назад в Стамбуле. Поэтому принудить Путина к реальным мирным переговорам можно лишь остановив его в Украине.

"Отсюда очень простой ответ на вопрос о том, когда завершится война: никто и нигде (ни в Москве, ни в Киеве, ни в Вашингтоне, Берлине или Париже) не знает, когда завершится война", – подчеркнул эксперт.

Фесенко не видити никаких реальных предпосылок – ни военных, ни политических – для завершения войны в ближайшие полгода, с высокой вероятностью и до конца года.

"Далее загадывать не буду. Большинство серьезных аналитиков считают, что российско-украинская война вряд ли завершится до окончания президентских выборов в США. Но и это не решающий фактор. Война может затянуться еще на несколько лет, а ее масштабы могут выйти за пределы Украины", – предполагает политолог.

Фесенко не исключает, что при этом параллельно могут инициироваться и мирные переговоры, однако они далеко не сразу приведут к завершению войны.

"Решающим фактором завершения войны будет ход и результаты военных действий, ресурсное обеспечение воюющих сторон. Но на условия и саму возможность завершения войны также будет влиять развитие социально-политической и экономической ситуации в России, Украине, США и ЕС, и общая международная ситуация. От сочетания этих факторов будут зависеть и условия завершения войны, и то, когда именно она может завершиться", – подытожил Владимир Фесенко.

Ранее в издании Politico предупредили, что из-за боеприпасов и опасений властей усилить мобилизацию Украина оказалась в угрожающей ситуации.

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