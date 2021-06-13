Версии происхождения коронавируса и подробности встречи G7. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус на саммите "Большой семерки" заявил, что не исключает версию лабораторного происхождения COVID-19. Читать дальше ->
- Украина занимает важное место в обсуждениях на встречах лидеров стран "Большой семерки". Читать дальше ->
- Президент США Джо Байден с женой нарушили королевский протокол на саммите "Большой семерки". Читать дальше ->
- 13 июня лидеры G7 обсудят вопросы изменения климата. Читать дальше ->
- НАТО могут официально выступить против размещения наземных ядерных ракет в Европе после встречи президента США Джо Байдена с другими главами государств в Брюсселе. Читать дальше ->