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Версии происхождения коронавируса и подробности встречи G7. Пять новостей, которые вы могли проспать

Версии происхождения коронавируса и подробности встречи G7. Пять новостей, которые вы могли проспать

Джо Байден и Эммануэль Макрона / Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус на саммите "Большой семерки" заявил, что не исключает версию лабораторного происхождения COVID-19. Читать дальше ->
  • Украина занимает важное место в обсуждениях на встречах лидеров стран "Большой семерки". Читать дальше ->
  • Президент США Джо Байден с женой нарушили королевский протокол на саммите "Большой семерки". Читать дальше ->
  • 13 июня лидеры G7 обсудят вопросы изменения климата. Читать дальше ->
  • НАТО могут официально выступить против размещения наземных ядерных ракет в Европе после встречи президента США Джо Байдена с другими главами государств в Брюсселе. Читать дальше ->