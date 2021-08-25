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Версии происхождения коронавируса и угроза голода в Афганистане. Пять новостей, которые вы могли проспать

Версии происхождения коронавируса и угроза голода в Афганистане. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Разведка США представила президенту Джо Байдена свой доклад о происхождении коронавируса, но в нем она так и не смогла прийти к консенсусу относительно того, был ли вирус разработан в лаборатории или же возник естественным путем. Читать дальше ->
  • Боевики группировки "ИГ-Хорасан" ищут возможность для осуществления атак на силы США и их союзников в Афганистане. Читать дальше ->
  • Количество жителей Афганистана, которые скоро могут столкнуться с голодом из-за ситуации, вызванной захватом власти в стране радикальным движением "Талибан", уже составляет 14 млн. Читать далее ->
  • НАТО координирует обеспечение эвакуации людей из аэропорта Кабула. Читать дальше ->
  • Члены Палаты представителей США Сет Мултон и Питер Мейер посетили аэропорт в Кабуле, в котором продолжается эвакуация тысяч людей, которые хотят покинуть Афганистан. Читать дальше ->

Новости мира: в аэропорту Кабула в стрельбе погиб по крайней мере один афганский военный

Новости мира: в аэропорту Кабула в стрельбе погиб по крайней мере один афганский военный

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