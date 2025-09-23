Вертолет с Трампом попал под лазерную "атаку": подробности

Президент США Дональд Трамп выходит из вертолета / © Associated Press

В США арестовали мужчину, подозреваемого в том, что он светил лазерной указкой на Marine One — президентский вертолет с лидером страны Дональдом Трампом на борту. Об инциденте говорится в уголовной жалобе, поданной 22 сентября.

Об этом сообщает NBC News.

Происшествие случилось вечером 20 сентября. Офицер Секретной службы Диего Сантьяго заметил на Конституций-авеню, недалеко от Эллипса, полуобнаженного мужчину, который «разговаривал сам с собой и громко себя вел».

«Из-за отсутствия освещения на тротуаре офицер Сантьяго посветил на [подозреваемого] фонариком для дальнейшего наблюдения. Подозреваемый тогда направил красный лазерный луч на лицо офицера Сантьяго, очевидно в ответ. Красный луч попал в его глаза и на время дезориентировал его», — зафиксировано в протоколе.

Впоследствии выяснилось, что мужчина — это Джейкоб Самуэль Винклер. Он «направил ту же самую красную лазерную указку в направлении Marine One и активировал лазерный луч», говорится в жалобе.

По словам Сантьяго, эти действия представляли «опасность для Marine One и всех на борту», ведь «создавали риск временной слепоты и дезориентации пилотов, особенно во время полетов на малой высоте вблизи других вертолетов (Полиции парков США, Корпуса морской пехоты США) и монумента Вашингтона. Это ставило Marine One под угрозу столкновения в воздухе».

Правоохранитель задержал мужчину, изъял лазер и надел на задержанного наручники.

После ареста Винклер «стал на колени и начал повторять фразы вроде: „Я должен извиниться перед Дональдом Трампом“ и «Я извиняюсь перед Дональдом Трампом». У мужчины также нашли нож с лезвием длиной 7,5 см.

На допросе задержанный «признался, что направил красную лазерную указку на Marine One», объяснив, что «не знал, что нельзя наводить лазер на вертолет». Мужчина сказал, что направляет его на разные вещи, например, на дорожные знаки.

Согласно закону, наведение лазера на летательные аппараты в США является федеральным преступлением, за которое грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долл. Адвоката у Винклера пока нет.

Напомним, ранее в сентябре самолет Трампа на пути в Великобританию опасно сблизился с пассажирским лайнером над Нью-Йорком. На аудиозаписи слышно, как диспетчер пытался предупредить пилотов пассажирского лайнера, но они не отвечали. Диспетчеру пришлось повысить голос, чтобы те немедленно изменили курс. В результате пилоты выполнили указание.