"Верю, что сегодня мы усилим наше единство!": Зеленский о встрече с Макроном и Шольцом

Президент Украины Владимир Зеленский осуществляет мини-турне европейскими государствами в поддержку Украины.
В ночь на 9 февраля 2023 года президент Украины прибыл в Париж.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы украинского государства.
"Прибыл в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Верю, что сегодня мы усилим наше единство!", — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку Украины в построении справедливого мира.
Украина может рассчитывать на нас в построении мира. Предложенный вами план – основа для дискуссий на пути, который должен привести нас к международной мирной конференции”, — отметил Макрон.
Визит Зеленского в Великобританию: детали
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля с официальным визитом приехал в Великобританию. Украинский лидер встретился с премьер-министром Риши Сунаком, королем Чарльзом III и выступил в британском парламенте.
Владимир Зеленский призвал Британию передать Украине современные самолеты, чтобы наше государство смогло защититься от российских кафиров. Также он посетил военную базу, где учатся воины ВСУ. После этого Зеленский и Риши Сунак дали совместную пресс-конференцию.
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