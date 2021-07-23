"Верю, что вы подарите нам то, что дороже золота": Зеленский поддержал сборную Украины на Олимпиаде в Токио

"Верю, что вы подарите нам то, что дороже золота": Зеленский поддержал сборную Украины на Олимпиаде в Токио

Президент уверен, что несмотря на пустые трибуны на Олимпиаде, за наших спортсменов дома будут болеть все украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в сборную Украины по случаю начала Олимпийских игр в Токио, пожелав нашим олимпийцам победы на нынешних Играх.

Глава государства записал новое видеообращение со словами поддержки.

"К сожалению, эта Олимпиада пройдет при пустых трибунах но будьте уверены не с пустыми сердцами. Это сердца всех украинских, которые болеют за вас дома и верят в вашу победу...

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Верю, что в стране восходящего солнца засияют яркие украинские звезды. И верю в то, что вы подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы — это эмоции от победы, гордость быть украинцем, счастье быть украинцем... Мы в вас верим, мы за вас болеем и ждем золото в Украине. А наше золото — это все олимпийцы Украины в Токио. Успехов вам! Выше, быстрее, сильнее и без травм! Слава Украине", — поддержал олимпийцев Зеленский.

Напомним, летние Олимпийские игры 23 июля стартовали в Токио. Церемония открытия начнется в 14:00 по Киеву и продлится около четырех часов. Украину на этих соревнованиях представят 157 спортсменов в 25 видах спорта. 32 Олимпийские игры должны были состояться еще в прошлом году. Однако их перенесли из-за страха распространения коронавируса.

ТСН Проспорт с яркими фотографиями и видео проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Токио.

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