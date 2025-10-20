Весь Донбасс в обмен на части Херсонщины и Запорожья?: Зеленский прокомментировал

Владимир Зеленский / © ТСН

Россия и Путин продолжают требовать, чтобы Украина добровольно уступила пользу оккупантов всей территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

«Мнение „русских“ не изменилось. Они хотят, чтобы мы вышли из Донбасса. Не полностью с востока — а именно из Донбасса. Полностью из Донецкой и Луганской областей», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что его позиция в этом вопросе не изменилась — он против уступок агрессору.

«Я объяснил и Президенту Трампу, и господину Уиткоффу. Мы понимаем, что Уиткофф просто передает, что Россия имеет в виду. Это не значит, что это его точка зрения. По крайней мере, он так это говорит. Я ему четко сказал, что есть некоторое обманчивое впечатление», — рассказал Зеленский.

Он вспомнил, как объяснял американцам, почему российские заявления о якобы «волеизъявлении» жителей Донбасса присоединиться к РФ являются ложью. Президент напомнил, что сначала была оккупация, а уже потом так называемый «референдум» под дулом автоматов.

«Причем я говорю, что эти сигналы русских настолько далеки от реальности, что между началом оккупации и так называемым референдумом прошло 10 лет. Вы понимаете, в чем не совпадает? Господин Уиткофф говорит, что оно внесено в Конституцию. Поэтому я объяснил господину Уиткоффу еще раз, что если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-нибудь территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например две области РФ, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель», — объяснил глава государства.

Также Зеленский прокомментировал информацию, что якобы россияне в обмен на выход Украины из Донбасса готовы выйти из Херсонской и Запорожской областей.

«Во время этих разговоров хотелось понять, что именно подразумевают россияне. Пока четкой позиции нет», — подытожил он.

