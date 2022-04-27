Весь гнилой путинский режим держится на шести тысячах калек – Арестович

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что режим президента России Владимира Путина держится на шести тысячах человек, которых можно "выключить" с помощью санкций.

Так Арестович прокомментировал опубликованный "Фондом борьбы с коррупцией" Алексея Навального список российских чиновников и публичных лиц, против которых предлагается ввести санкции из-за участия в коррупции и разжигании войны в Украине.

Свое мнение советник руководителя ОП выразил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 27 апреля.

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"Весь этот гнилой путинский режим держится на шести тысячах калек. То есть скелет во всех сферах абсолютно на большую матушку Россию – 150 миллионов населения, угрожаем шведам и всем на свете – на шести тысячах человек. Так их выключить там – (щелкает пальцами – ред.) и нет", – сказал Арестович.

Напомним, советник главы президентского офиса также объяснил, почему слова Путина о молниеносных ударах в ответ на помощь Украине не означают использование ядерного оружия.

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