"Весь мир наблюдает за вами": постпред США в ООН обратилась к военным РФ и напомнила, что они будут привлечены к ответственности за преступления в Украине

"Весь мир наблюдает за вами": постпред США в ООН обратилась к военным РФ и напомнила, что они будут привлечены к ответственности за преступления в Украине

"Мы не оставим подобные действия безнаказанными», – подчеркнула представительница США.

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что российские военные, убивающие людей и разрушающие города в Украине, будут привлечены к ответственности, все их действия документируются.

Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН, пишет Укринформ.

"Российским офицерам и солдатам я скажу следующее: весь мир наблюдает за вами, документируются все фото, видео, и вы будете наказаны за свои действия. Мы не оставим подобные действия безнаказанными", — подчеркнула представительница США.

Она призвала всех членов ООН отреагировать на убийства Россией людей в Украине, поддержать проведение гуманитарной и военной поддержки в Украину, а также всем вместе привлечь Россию к ответственности как агрессора.

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Постпред США назвала нынешний момент "необычным", нуждающимся в чрезвычайном ответе на угрозу международной системе. Она призвала другие страны "сделать все необходимое, чтобы помочь Украине и ее народу".

Томас-Гринфилд также назвала заявление Путина о переводе ядерных сил РФ в повышенную готовность "еще одним шагом, направленным на эскалацию". По ее словам, это произошло, несмотря на то, что Россия напала на неядерное государство, а НАТО не угрожает ему нападением и не собирается воевать против него в Украине.

"Мы призываем Россию унять ее опасную риторику в отношении ядерного оружия. Этот вопрос затрагивает всех государств-членов", — подчеркнула представительница США.