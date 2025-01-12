"Весь мир признает эту реальность": советник Трампа не верит в возвращение оккупированных территорий

Уолтц выразил сомнение, что россиян удастся изгнать со всей оккупированной территории Украины, включая Крым.
Майк Уолтц – будущий советник национальной безопасности в новой администрации Трампа, считает, что Украине не удастся вернуть все оккупированной Россией территории.
Об этом он сказал в интервью ABC News
"Я просто не думаю, что реально сказать, что мы собираемся выгнать каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли. Даже Крым, президент Трамп признал эту реальность, и я считаю, что это было огромным шагом вперед, что весь мир признает эту реальность", – говорит советник Трампа.
Поэтому Уолтц считает, что нельзя позволить войне в Украине "обостряться таким образом, что затянет весь мир".
"Мы уже видим Северную Корею (привлечение Россией солдат КНДР в боях против ВСУ – Ред). Мы видели определенные заявления из Южной Кореи. Эта вещь может расширяться, и это то, что мы должны остановить", – подытожил он.
Ранее Майк Уолтц ответил, когда состоится встреча Трампа с Путиным.
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