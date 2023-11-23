"Ветер перемен уже здесь": Орбан приветствовал победу пророссийской партии в Нидерландах

Венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими пророссийскими взглядами, выразил радость о победе на парламентских выборах в Нидерландах ультраправой и антиевропейской Партии свободы (PVV) Герта Уилдерса.

Об этом глава правительства Венгрии написал в Twitter.

"Ветер перемен уже здесь! Поздравляем Герта Уилдерса с победой на выборах в Нидерландах!", — говорится в его сообщении.

Венгерский премьер также дополнил сообщение GIF-файл с отрывком клипа на песню группы Scorpions — Wind of Change.

Напомним, что стало известно, что на выборах в Нидерландах побеждает ультраправая пророссийская партия, которую возглавляет политик Герт Уилдерс. PVV получает 35 мест в парламенте из 150. Консервативная партия бывшего премьер-министра Марка Рютте занимает третье место.

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