Ветеран армии США назвал условие, при котором Трамп вооружит Украину

Трамп может быть очень мстительным, считает МакБет.

Избранный президент США Дональд Трамп может передать Украине все необходимое вооружение. Впрочем, для этого есть одно условие.

Об этом сообщил ветеран американской армии и OSINT-аналитик Райан МакБет, сообщил "24 Канал".

"Думаю, что, скорее всего, произойдет такой сценарий. Представители Трампа, например, бывший генерал Келлог, обратится к Путину и спросит о прекращении огня. Они обратятся к Зеленскому, который скажет: "Да, мы хотели бы прекращение огня и вступить в НАТО" .Тогда Путин откажется, и, когда это произойдет, президент Трамп будет очень злой. закончить войну за 24 часа, но Путин заставил его выглядеть дураком.

По его мнению, Трамп может быть очень мстительным, особенно если кто-то воспользуется его добротой:

"Поэтому я легко могу представить, как Трамп за пару недель начнет вооружать Украину до того уровня, которого она заслуживает. И даже до тех уровней, которых боялась администрация Байдена".

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия готова помогать Трампу в достижении мира в Украине. По его словам, после президентских выборов в США завершение полномасштабной войны в Украине выглядит как никогда близким, хотя риск эскалации остается очень высоким.

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Дональд Трамп. / Фото: Associated Press