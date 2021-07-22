Ветеран ЦРУ, который выследил бен Ладена, займется расследованием "акустической атаки" на американских дипломатов

В Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США.

Ветеран американских спецслужб, который занимался поиском лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, будет заниматься расследованием "акустической атаки", последствия которой нашли у некоторых американских госслужащих в ряде стран в последние годы.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее информации, директор ЦРУ Уильям Бернс, который видит одной из приоритетных задач расследование так называемого "гаванского синдрома", выбрал одного из опытных сотрудников контртеррористического отдела своего управления для руководства следственными работами по этому делу. Новый руководитель ранее порядка десяти лет занимался аналитикой и поиском сети террористической организации "Аль-Каида" и ее лидера в то время Усамы бен Ладена.

Предыдущая вашингтонская администрация заявляла, что в результате некоего внешнего воздействия, названного "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. Эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Напомним, ранее разведка США заподозрила Россию в причастности к атакам на американских дипломатов в Вене акустическими волнами или "направленной энергией". Американское издание Politico сообщало, что за атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ.

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