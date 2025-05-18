Вето Орбана на евроинтеграцию Украины: в ЕС ответили, найдут ли пути его преодоления

Виктор Орбан / © Associated Press

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Евросоюз найдет пути, чтобы преодолеть любые препятствия, которые Венгрия и Словакия могут пытаться создать для ЕС и Украины.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью "Эспрессо"

Еврокомиссара спросили о некоторых действиях премьеров Венгрии и Словакии по Украине на уровне ЕС.

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«Это давно известная проблема, и я вполне убежден, что Европейский Союз найдет способ преодолеть, в частности, вето Виктора Орбана на европейскую интеграцию Украины. сигналы, которые следует учитывать", — сказал еврокомиссар.

Он привел пример, когда Венгрия обратилась в Европейскую комиссию с просьбой разрешить увеличить оборонные расходы на 1,5%. Это свидетельствует о стремлении усилить свою обороноспособность. И здесь возникает логичный вопрос: против каких угроз они готовятся обороняться?

«Похоже, в Будапеште также осознают, что российская угроза реальна и касается не только стран Балтии или Польши, а потенциально и Венгрии, Словакии или Румынии. Европы, как и укрепление нашей общей безопасности, возможно только при совместном движении с Украиной", — подытожил Кубилюс.

Как отмечалось ранее, европейские разведки утверждают, что через три-пять лет Россия сможет собрать достаточно сил, чтобы попытаться ворваться по крайней мере в одну страну ЕС или НАТО.

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По словам Кубилюса, эти предупреждения разведывательных служб стран-членов ЕС, а именно Германии и Дании, очень серьезны, поэтому Европа не может их игнорировать.

«Оценки (разведки — ред.) свидетельствуют, что Россия может быть готова испытать обороноспособность НАТО или начать новую агрессию против стран ЕС или Альянса уже в ближайшие три-пять лет. Чтобы не допустить такого сценария, мы должны срочно усиливать собственную безопасность из-за масштабного укрепления оборонной промышленности, а также активное усвоение опыта и технологических решений, которые продемонстрировала Украина», — подчеркнул еврокомиссар.