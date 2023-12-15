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Вето Орбана на многомиллиардную помощь Украине и детали начала переговоров о вступлении в ЕС: главные новости ночи 15 декабря 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2516
Время на прочтение
1 мин
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Вето Орбана на многомиллиардную помощь Украине и детали начала переговоров о вступлении в ЕС: главные новости ночи 15 декабря 2023 года

Орбан наложил вето на помощь Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

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Дата публикации
Просмотры
2516
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