"Вето в нашей формуле нет": Подоляк рассказал подробности о формуле гарантий безопасности для Украины

Он заявил, что эта формула поможет государству в следующий раз не остаться наедине с агрессором.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что в украинской формуле о гарантиях безопасности государства нет понятия "вето". А формула предусматривает принятие странами-гарантами безопасности определенного решения, которое становится обязательным для выполнения.

Об этом Подоляк рассказал в эфире марафона "Единые новости" на канале "1+1" 2 апреля.

"Фантастика фантастикой, а реальность это реальность. Мы воюем, именно Украина воюет с Российской Федерацией. И любая война должна закончиться какими-то юридическими договоренностями, в том числе с Российской Федерацией. Есть два варианта: один классический – двусторонний договор о мире, который мы должны были бы заключить с Российской Федерацией. Нас это не устраивает. Есть другая формула, которую как раз предложил президент Украины: давайте сделаем многосторонний договор, где будет много стран-гарантов, в том числе будет Российская Федерация одной из сторон-подписантов. И она возьмет на себя обязательства перед Украиной и перед другими странами. Это ключевое", – рассказал советник главы ОП.

"Поэтому, я думаю, здесь не вопрос даже вето (права РФ на вето – ред.), потому что вето как такового в нашей формуле нет. Там есть голосование большинством стран. Большинство стран, являющихся гарантами, приняли какое-то решение и оно есть уже юридически ключевым, то есть для выполнения обязательным. Поэтому мы не о вето говорим, мы говорим о том, что нам нужно было найти формулу, которая поможет Украине не оставаться один на один в следующий раз с любым агрессором. Учитывая, что у нас агрессор по понятным причинам, как правило, Российская Федерация (…), поэтому мы считаем, что как раз этот и будет договор о гарантиях безопасности абсолютно идеальным предохранителем против любой агрессии со стороны Российской Федерации", – пояснил Подоляк.

По его мнению, украинская формула о гарантиях безопасности может стать формулой-основой для других альянсов с точки зрения безопасности.

"Потому что сегодняшние форматы глобальной безопасности – от ООН через ОБСЕ до НАТО – сегодня не решают ключевой вопрос – как предотвратить войны в центре Европы, с которой столкнулась Украина", – добавил советник главы президентского офиса.

Напомним, 30 марта представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый пояснил, что будущие гарантии безопасности для Украины будут работать таким образом, что Россия не будет иметь право запретить другим государство помочь защищаться стране.

Михаил Подоляк о том, как четко украинская делегация прописывает пункты на переговорах

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