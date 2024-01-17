Вето Венгрии на 50 млрд евро для Украины: Фицо поддержал Орбана

Речь идет о 50 млрд евро финансовой помощи на четыре года.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что выступает против попыток изменить бюджет ЕС, чтобы направить 50 миллиардов евро Украине. Его коллега из Словакии Роберт Фицо поддержал это вето.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-конференцию Орбана и Фицо.

"Если мы хотим помочь Украине, что, по моему мнению, нам нужно сделать, мы должны сделать это таким образом, чтобы не нанести ущерб бюджету ЕС. Но отдавать 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на четыре года вперед является нарушением суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что будет через четверть года", — сказал Орбан.

По словам венгерского премьера, любой финансовый инструмент для Украины должен быть отдельным от бюджета ЕС. Он отмечает, что для помощи Киеву должен быть создан механизм, основанный на распределении помощи на основе валового национального дохода.

Между тем, Фицо сказал, что Словакия поддерживает Венгрию. По словам главы словацкого правительства, страна не поддержит никаких "ограничений прав" Будапешта в ЕС. Он заявил, что несогласие Орбана с изменениями бюджета ЕС "законно".

"Правительство Словакии поддержит предложения, которые премьер-министр Венгрии уже выдвинул или выдвинет", — сказал Фицо.

Напомним, Politico со ссылкой на собственные источники пишет, что Венгрия выдвинула новое требование о разблокировании 50 млрд евро для Украины. Речь идет о том, что Будапешт может снять вето, если финансирование будет пересматриваться каждый год.

Тем временем The Financial Times со ссылкой на нескольких европейских чиновников сообщило, что ЕС готов к уступкам Венгрии ради разблокирования помощи.

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