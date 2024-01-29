Вето Венгрии на 50 млрд евро для Украины: Сиярто сделал заявление

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что это не двусторонний вопрос.

Вопрос 50 миллиардов евро для Украины от Европейского Союза должен решаться в Брюсселе.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем ОП Андреем Ермаком, сообщает Liga.net.

Впрочем, Сиярто ушел от прямого ответа на вопрос, готова ли официальная Венгрия изменить свою позицию по этому вопросу.

"О разблокировании 50 млрд евро для Украины — это не двусторонний вопрос. Поэтому мы будем обсуждать это не здесь, а в Брюсселе", — подчеркнул ответчик главы венгерского МИД.

Вместе с тем, Сиярто отметил, что Будапешт официально поддерживает территориальную целостность Украины и готов в дальнейшем помогать в гуманитарных вопросах. Впрочем, подчеркнул венгерский дипломат, его страна по-прежнему не будет снабжать оружием для Украины.

Напомним, в Венгрии резко изменили позицию по помощи Украине. Страна заявила о своей готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине из бюджета блока в преддверии экстренного саммита 1 февраля.

Ранее Politico со ссылкой на собственные источники пишет, что Венгрия выдвинула новое требование разблокировать 50 млрд евро для Украины. Речь идет о том, что Будапешт может снять вето, если финансирование будет пересматриваться каждый год.

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