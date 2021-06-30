"Везде хватает узколобых людей и крайних националистов": Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным

"Везде хватает узколобых людей и крайних националистов": Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным

Российский президент объяснил, как ранее трактовалась составляющая: великороссы, белоруссы и малороссы. Затем начали обрабатывать единый русский народ.

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает, украинский народ недружественным.

Об этом он заявил в ходе прямой линии.

"Я считаю, что украинцы и россияне это один народ. Евреи в Израиль приезжают из Африки, Европы и других стран мира, из Африки вообще черненькие приезжают. Что далеко ходить, у нас есть народ в России мордва, несколько групп, но все они считают себя Мордвинов, говорят на языке одной группы, но друг друга не понимают, у них речь отличается более друг от друга чем русский и украинского, но они дорожат своим единством. Во-первых, они умные, и понимают, что дробление к хорошему не приводит. Русский народ давно пытались раздробить ", — отметил он.

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Российский президент объяснил, как ранее трактовалась составляющая: великороссы, белуроссы и малороссы. Затем начали обрабатывать единый русский народ.

"Я статью напишу, аналитическую статью по этому поводу, надеюсь, в России и Украине ознакомятся с этим. Я не считаю, что украинский народ является недружественным, мы единое целое, вот руководство явно недружелюбно нам, это очевидно. Иначе трудно было бы объяснить проект закона в Раде, где русский народ объявляется некоренным. Издавна здесь жили русские люди, а теперь они объявляются некоренными. Часть людей может уехать, но куда поехать: квартира работа. Придется переписываться, чтобы не стать людьми второго сорта ", — резюмировал российский лидер

По словам Путина, выдавливают русский язык. Везде хватает узколобых людей и крайних националистов, они действуют от чистого сердца, но не от большого ума и результат их работы разрушительный.

Ранее в Кремле отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном проведении всеукраинского референдума относительно разрыва связей с оккупированным Донбассом, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта.

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