Вице-канцлер Германии признал "Северный поток-2" геополитической ошибкой

Против строительства "Северного потока-2" были все страны Европы, кроме Германии и Австрии.

Российский газопровод "Северный поток — 2", который был построен для транспортировки российского газа в ЕС в обход Украины, является геополитической ошибкой Германии.

Об этом заявил вице-канцлер страны и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Северный поток-2 был геополитической ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод выстроен. Остается вопрос, сможет ли он приступить к работе", — сказал он.

По его словам, проблему следует решать в соответствии с европейским и немецким законодательством. Он также напомнил, что трубопровод должен соответствовать правилу распределения компаний. Речь идет о том, что компании, занимающиеся добычей топлива, не вправе его транспортировать. Для этих двух процессов нужны разные компании.

Как сообщалось ранее, глава германского МИД Анналена Бербок заявила, что не видит оснований для ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию, поскольку он не отвечает нормам европейского энергетического законодательства. Также политик подчеркнула, что в случае нападения России на Украину газопровод могут отключить.

Ранее в Германии исключили начало эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" до завершения его сертификации.

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