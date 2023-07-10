Вице-премьер Стефанишина рассказала, какие страны поддерживают членство Украины в НАТО

По словам Стефанишиной, сторонники приглашения Украины в Альянс есть и в Западной и Северной Европе.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркнула, что приглашения Украины в НАТО уже сейчас поддерживают все страны восточного фланга Альянса, поскольку от этого зависит их собственная безопасность.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"6 июня состоялся саммит "Бухарестской девятки" при участии Генерального секретаря, в котором приняла участие президент Венгрии, и решения подписаны официально, в том числе венгерской стороной. Здесь нужно понимать, что членство Украины в НАТО продвигается не столько в интересах Киева, сколько в интересах безопасности восточного фланга. Конечно, Венгрия, как член НАТО, сохраняет право выступить против на любом этапе, но у меня нет ощущения, что это может быть "черным лебедем", который заблокирует процессы", — отметила она.

Стефанишин добавила, что сторонники приглашения Украины в Альянс есть и в Западной и Северной Европе.

По ее словам, среди таких стран есть Франция. Президент Эмманюэль Макрон поддерживает Украину как кандидата в НАТО и за то, чтобы созданный Совет Украина-НАТО был "мостиком" для этого.

"И это больше, чем просто поддержка Украины: Франция является лидером инициативы о стратегической автономии Европы, и Макрон реально считает, что решение по Украине должно быть принято в НАТО сейчас", — добавила вице-премьер.

Стефанишина также отметила, что "очевидной и однозначной" является также позиция Италии. Государства Северной Европы, в частности, Дания и Норвегия, также выступают "единственным флангом" в поддержку приглашения Украины.

Вице-премьер отметила, что сейчас важно, чтобы Альянс понял очевидное: даже после войны безопасность и стабильность в Европе возможны только с Украиной в составе военной и административной системы НАТО.

"Достаточно задуматься, какой будет Украина после войны. 1,5 миллиона участников боевых действий (и, возможно, даже больше). Концентрация оружия. Страна эмоционально истощена войной. Поэтому мы должны быть частью НАТО, мы должны быть интегрированы в систему управления оборонными ресурсами. Мы должны удержать страну после войны. И НАТО дает наилучшую возможность для этого. Поэтому мы надеемся, что политические решения будут отвечать реальным потребностям", — резюмировала Ольга Стефанишина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще окончательно не решил, поедет ли на саммит НАТО в Вильнюсе.

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