Вице-премьер Стефанишина заболела COVID-19, но надеется на скорейшее выздоровление

Во время конференции политик включилась онлайн.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заболела COVID-19.

Об этом она сообщила в четверг, 10 февраля, во время конференции государственных органов власти "Коммуникационная кампания EUСтрана: отчет и анализ", пишет УНИАН.

Стефанишина включилась онлайн и в начале своего выступления сказала: "К сожалению, не могу быть с вами физически – COVID беспощаден ко всем".

В то же время она выразила надежду, что скоро поправится и сможет проводить встречи.

Напомним:

Министр обороны Украины Алексей Резников во второй раз с начала пандемии COVID-19 получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Глава оборонного ведомства находится на самоизоляции, но на “рабочем режиме”.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак, получивший 3 февраля положительный тест на коронавирус, за четыре дня смог преодолеть COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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