Вице-премьер: возраст мобилизованных обсуждался с топ-чиновниками ЕС в Брюсселе

Вопрос снижения мобилизационного возраста поднимался на встречах с топ-чиновниками ЕС.

Об этом из Брюсселя заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает "Радио Свобода".

"Этот вопрос задавался с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе. Но я и рада, что этот вопрос задается, потому что у нас есть очень очевидный ответ", — отметила Стефанишина.

По ее словам, Украина не может принять критику за отказ снижать мобилизационный возраст, "поскольку нет системы планирования, тренировки и оснащения украинских бригад". Стефанишина считает, что в условиях отсутствия этого планирования со стороны союзников "нельзя такую неспособность переводить на мобилизационный возраст в Украине".

Вице-премьер обсудила эту проблему, в частности, с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом и главой европейской дипломатии Каей Каллас.

По словам Стефанишиной, Евросоюз может играть большую роль в тренировке украинских военных. Она напомнила, что Миссия ЕС по оказанию помощи в области безопасности и обучения в Украине (EUMAM Ukraine) провела тренировку более 60 тысяч украинских военных.

"Возможности здесь большие — вопрос в планировании. При условии надлежащего планирования и оснащения, безусловно, вопрос мобилизации не будет предметом таких дискуссий. Поэтому, конечно, это (призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет — ред.), скажем так, неприемлемая позиция", – подытожила Стефанишина.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена призывает Украину снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет.

4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен уже открыто заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.

В то же время президент Зеленский заверил, что на данный момент в Украине уменьшение мобилизационного возраста не предполагается.

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