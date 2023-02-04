Вице-президент Европарламента заявила о долгом пути Украины к вступлению в ЕС: чего не хватает

Барли отметила, что Украина еще далека от выполнения трех критериев для вступления в Евросоюз.

Вице-президент Европарламента Катарина Барли заявила, что "Украина должна пройти еще долгий путь" к членству в Евросоюзе.

Об этом сообщает Tagesschau.

Барли подчеркнула, что Украина должна отвечать тем условиям, что и все другие страны-кандидаты на членство в ЕС.

Политик уточнила, что речь идет о политических и экономических критериях, а также о соответствии стандартам европейских правовых систем. Однако, по словам вице-президента ЕП, Украина еще далека от выполнения этих трех критериев.

Она отметила, что в Евросоюзе должны быть реалистами по поводу вступления Украины и по отношению к украинцам. Ведь в прошлом Брюссель слишком быстро принимал в состав ЕС отдельные страны.

В то же время Барли подчеркнула, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

"Мы будем поддерживать Украину всем, чем можем и что у нас есть – особенно финансово и экономически", – сказала европарламментарша.

Политик также заявила, что процесс евроинтеграции Украины должен быть честным в отношении других стран-кандидатов, которые уже провели ряд необходимых реформ.

По словам Барли, ЕС и сам не готов к расширению сейчас, ведь некоторые структуры нуждаются в изменениях на фоне увеличения количества стран-членов. В частности, нужны измененияпо поводу коллективного решения, ведь сейчас действует принцип единодушия – то есть для принятия важных решений нужно не согласие большинства, а абсолютно всех членов.

Напомним, накануне в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. В частности, на нем побывала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что Украина станет членом Евросоюза и заверила в помощи со стороны ЕК.

После переговоров с фон дер Ляйен и членами коллегии Еврокомиссии 2 января президент Украины Владимир Зеленский намекнул на начало уже в 2023 году переговоров о членстве государства в ЕС.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял об амбициозных планах государства вступить в ЕС через два года.

Ольга Стефанишина о саммите Украина-ЕС в Киеве: ключевые пункты встречи и продвижение евроинтеграции

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