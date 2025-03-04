Вице-президент США Джей Ди Венс объяснил свою роль в споре Трампа и Зеленского

Венс назвал словесное противостояние американского и украинского президентов "прекрасной телепередачей" и отметил, что Трамп пытался быть "дипломатическим", но Зеленский вел себя достаточно резко.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США, рассказал, что решил вмешаться в дискуссию между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, чтобы "разрядить обстановку".

Как сообщает Fox News, он также признал, что ситуация вышла из-под контроля.

Венс назвал словесное противостояние американского и украинского президентов "прекрасной телепередачей" и отметил, что Трамп пытался быть "дипломатическим", но Зеленский вел себя достаточно резко.

"Все действительно пошло не туда, когда […] что-то в моем ответе разозлило Зеленского. Поэтому он набросился на меня, и, конечно, я ответил ему тем же. Но то, что я сначала пытался делать, — это немного разрядить обстановку", — объяснил Венс.

По его словам, в первые 25-30 минут встречи Трамп был приветливым и пытался вести разговор спокойно, даже когда Зеленский, как утверждает вице-президент, оказывал давление и выражал вещи, которые американская сторона считает ложными.

Вэнс также заявил, что США готовы возобновить переговоры, если Зеленский проявит серьезный подход к мирному процессу. Он подчеркнул, что украинский президент пока не готов к соглашению, но, по его словам, рано или поздно ему придется пойти на это.

"Я думаю, что если он позвонит по телефону и предложит серьезный план относительно того, как он собирается участвовать в этом процессе, (то мы возобновим переговоры)", — добавил Венс.

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Во время переговоров в Белом доме президенты должны были подписать соглашение о полезных ископаемых, однако разговор перерос в спор из-за позиции США по мирным переговорам с Россией. Зеленский подчеркнул, что Москва неоднократно нарушала договоренности, потому переговоры с ней не могут быть надежными. После этого президент Украины покинул Белый дом раньше, чем планировалось.