Вице-президент США Харрис пригрозила России "невиданными" санкциями в случае вторжения в Украину

США обсуждают с союзниками подготовку беспрецедентных санкций против РФ.

Вице-президент США Камала Харрис пригрозила РФ беспрецедентными санкциями в случае вторжения российских войск в Украину.

Соответствующее заявление она озвучила в комментарии CBS News.

"Мы очень четко понимаем, что Россия не должна вторгаться в суверенитет Украины, что мы должны встать — и мы встаем — за ее территориальную целостность, — подчеркнула политик. — Мы работаем с нашими союзниками по этому поводу, и мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, невиданные ранее".

В то же время Харрис отказалась рассказать, будут ли указанные санкции направлены непосредственно против президента России Владимира Путина. "Я не собираюсь говорить о конкретных санкциях, но мы разъясняем это ему и ведем прямые разговоры", - добавила она.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тыс. российских военных, а на расстоянии 400 километров – 143,5 тыс. На случай полномасштабного вторжения России в Украине приняли тайный документ – план обороны, в котором впервые подробно прописаны действия каждого учреждения или структуры.

В то же время, после очередного сообщения Bloomberg о наращивании сил, в России объявили об отводе 10 тысяч военных от границы с Украиной.

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