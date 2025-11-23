Видел ли Рубио альтернативу плану Трампа: ответ удивил журналистов

Марк Рубио / © Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ему не поступал ни один документ, который можно было бы назвать "европейским контрпредложением" к американскому плану по урегулированию ситуации в Украине.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, он "не видел ни одного контрплана от Европы" и не участвует в работе над ним.

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского Союза подготовили свой вариант мирного урегулирования — альтернативу 28-пунктному плану Дональда Трампа. Документ, насчитывающий 24 ключевых пункта, якобы согласовали ведущие страны ЕС.

Британское издание The Telegraph обнародовало полный текст европейского плана, назвав его альтернативным видением будущих договоренностей по Украине.

Напомним, в Женеве завершились переговоры о мире. Как сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, который был главой украинской делегации, встреча была "очень продуктивной".