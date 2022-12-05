"Видел обиду в его глазах": Макрон раскрыл детали своих многочасовых разговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон, который очень часто общается телефон с российским диктатором Путиным и проводит с ним многочасовые рабочие встречи, признался, что увидел в глазах кремлевского руководителя.

Об этом Макрон сказал в интервью CBS News.

По словам Макрона, он видел в глазах Путина "оскорбление" на страны Запада, в частности, США и ЕС. Президент Франции выразил мнение, что это "оскорбление" основывается на ощущении Путина, что Запад якобы стремится "уничтожить" Россию.

"Вероятно, своего рода образа (видел в глазах Путина. – Ред.). Относительно последних десятилетий и западного мира. Обида на США и ЕС чрезвычайно важна. И ощущение, что наша цель – уничтожить Россию. Я не верю, что это наша цель.. Это никогда не было нашим стремлением во Франции", — сказал Макрон.

В то же время Макрон заявил, что у Франция и РФ "всегда были очень тесные культурные и исторические связи, и французы всегда уважали русский народ". Впрочем, он заметил, что после долгого разговора с Путиным осознал, что цель диктатора, возможно, "в том, чтобы восстановить империю".

"Но у него (Путина. – Ред.) было такое чувство, когда у нас был очень долгий разговор. Потому что я потратил много часов, чтобы обсудить это с ними... И его цель и его, возможно, судьба заключались в том., чтобы восстановить, пожалуй, империю", — подытожил Макрон.

Напомним, ранее Макрон объяснил, что мир должен продолжать открытый диалог с Путиным, несмотря на войну в Украине, потому что считает, что "лучший способ возобновить взаимодействие – это сохранить этот прямой канал".

"Изоляция – это самая худшая вещь, особенно для такого лидера", — заявил Макрон.

Однако, президент Франции убежден, что российский диктатор должен нести ответственность за военные преступления в Украине.

Читайте также: