"Видели целую серию скандалов": нардеп рассказал, как идет процесс перезагрузки Минобороны

Назначение Рустема Умерова и новых заместителей поможет перезагрузить Минобороны и вернуть доверие этому ведомству.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона.

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"Прежде всего, нужно вернуть доверие к Министерству обороны. Мы видели целую серию скандалов, к сожалению, и с этим разбираются и правоохранительные органы, и Верховная Рада в том числе. Мне кажется, что во время войны, когда Министерство обороны является важнейшим министерством, оно должно быть максимально прозрачным, там должны быть отлажены процессы, к ним не должно быть никаких вопросов", – говорит нардеп.

По его словам, именно поэтому возглавить Минобороны и пригласили Умерова, как эффективного менеджера, доказавшего свою эффективность на предыдущих должностях. И он выбирает себе команду.

"Второй вопрос – это цифровизация и вот один человек, который вы назвали (имеется в виду Екатерина Черногоренко, – ред.), это как раз заместитель по цифровизации, который также себя проявил во время войны очень хорошо, работая над "Армией дронов". Другой вопрос – это усиление нашего международного сотрудничества и может расширение не только на Запад, но и на восточные страны, которые также могут нам пригодиться, помогать вооружениям. Вот это – основные вопросы, которые стоят на сегодняшний день. Я думаю, что поэтому и набирается штат тот, который мы видим", – подытожил Егор Чернев.

Напомним, что 6 сентября Верховная Рада назначила министром обороны Рустема Умерова вместо уволенного Алексея Резникова.

18 сентября Кабмин уволил всех заместителей министра обороны Украины. В частности, от должности лишилась самая медийная из них Анна Маляр.

Сегодня, 27 сентября, Кабмин назначил трех новых заместителей министра обороны: Наталию Калмыкову, Юрия Джигиру и Екатерину Черногоренко.