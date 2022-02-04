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Видео как повод для вторжения в Украину: Лавров назвал заявление США "бредом"

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Видео как повод для вторжения в Украину: Лавров назвал заявление США "бредом"

Associated Press

Вашингтон заявил, что это видео может стать поводом для вторжения в Украину.

В российском Министерстве иностранных дел заявление Соединенных Штатов о том, что Москва готовит фейковое видео как повод для вторжения в Украину, назвали "бредом".

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишут росСМИ.

"Я читал, смотрел в Интернете какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбассе. Бред такого рода выдумок, их с каждым днем становится все больше, очевидна любому более-менее опытному политологу", – сказал Лавров.

В свою очередь, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков призывает "не верить на слово Госдепу" по вопросам, касающимся РФ. "Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов", — сказал Песков.

Как сообщалось, в Министерстве обороны США сообщили о поводе, который Москва может использовать для вторжения в Украину. В частности, речь идет об обнародованном пропагандистском видео с телами погибших. В Пентагоне говорят, что Россия может обнародовать сфабрикованную видеозапись с якобы нападением либо на своей территории, либо на русскоязычное население на Востоке Украины.

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